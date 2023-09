Dax-Kurs aktuell: Dax knackt 15.500-Punkte-Marke

Europas Anleger haben am Freitag einen Strich unter den miesen Börsenmonat September gemacht und sich wieder an Aktien herangetraut. Der Dax gewann bis zum Nachmittag 1,2 Prozent auf etwas mehr als 15.500 Punkte – eine psychologisch wichtige Marke, deren nachhaltiges Überwinden Strategen zufolge für eine positive Stimmung in der kommenden Handelswoche sorgen dürfte. Der EuroStoxx50 gewann 1,2 Prozent auf 4210 Zähler, an den US-Börsen gingen die Futures vorbörslich auch nach oben. Rückenwind lieferten die nach unten zeigenden Inflationstrends, sowohl in der Euro-Zone als auch in den USA.