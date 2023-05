Dax-Kurs aktuell: Dax leidet unter Konjunktursorgen und US-Schuldenstreit

Der Dollar bewegte sich kaum, der Dollar-Index verharrte knapp unter dem Vortagesniveau. Analysten zufolge profitierte die US-Währung von dem Schuldenstreit, weil viele Anleger ihr Heil in sicheren Häfen suchten – zu denen der Dollar gehört. „Am Markt war eine Zinssenkung in den USA erwartet worden, aber die Daten spielen dabei nicht mit, und zusätzlich sind sichere Häfen gefragt“, sagte Jane Foley, Chefstrategin bei der Rabobank. „Mit all dem, will man wirklich in diesem Jahr stark ins Risiko gehen?“