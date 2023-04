Dax-Kurs aktuell: Dax macht Minus am Nachmittag wett

Anleger bewerteten auch am Freitag Quartalsberichte, darunter die endgültigen Zahlen von Covestro. Einem Händler zufolge gibt der Ausblick des Kunststoffkonzerns Zuversicht, gerade nach dem etwas schwierigeren Ausblick der BASF. Covestro-Papiere gewannen 7,6 Prozent. Die Aktien der Deutschen Telekom notierten unter dem Eindruck der Quartalszahlen der Tochter T-Mobile US rund zwei Prozent tiefer. T-Mobile US hatte im ersten Jahresviertel die Experten enttäuscht.