Dax-Kurs aktuell: Dax mit schwachem Oktober-Auftakt

Dazu trägt auch die schwelende Immobilienkrise in China bei, in deren Zentrum der hochverschuldete Bauträger China Evergrande steht. Weitere Zweifel am Fortbestand des weltweit am höchsten verschuldeten Immobilien-Entwicklers schürte am Mittwoch ein Bericht der Agentur Bloomberg, demzufolge der Chef Hui Ka Yan unter polizeiliche Überwachung gestellt worden sei. Evergrande-Aktien büßten erneut rund 19 Prozent ein. Auch ein möglicher Regierungsstillstand in den USA macht die Investoren nervös. „Es stehen möglicherweise unsichere Zeiten bevor, und wie das alte Sprichwort sagt, hassen die Märkte Unsicherheit“, sagte Oanda-Marktanalyst Craig Erlam.