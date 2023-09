Dax-Kurs aktuell: Dax mit schwachem Wochenstart – Konjunktursorgen

Der Leitindex Dax knüpfte an seine jüngsten Verluste an und fiel am Montag letztlich um 0,98 Prozent auf 15.405,49 Punkte. Im Handelsverlauf war das Börsenbarometer auf das tiefste Niveau seit Ende März abgesackt. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es am Montag um 1,53 Prozent auf 26.129,86 Zähler nach unten.