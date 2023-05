Dax-Kurs aktuell: Dax nach starken Apple-Zahlen im Plus

Anleger rätseln derzeit, welchen Weg die führenden Notenbanken in den kommenden Monaten einschlagen werden und klopfen vor allem die Inflations- und Konjunkturdaten auf neue Hinweise ab. „Zeigt der Arbeitsmarkt in den USA weiterhin keine Anzeichen von Schwäche, bleibt der potenzielle Lohndruck die Gefahr für eine hartnäckige Inflation und damit auch einen weiterhin straffen geldpolitischen Kurs der US-Notenbank“, prognostizierte Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets.



Lesen Sie auch: Die unheimliche Stärke des deutschen Aktienmarkts



Die US-Notenbank hatte nach der erneuten Anhebung der Schlüsselsätze am Mittwochabend signalisiert, nun auf eine Zinspause zuzusteuern. Erwartungen der Märkte an baldige Zinssenkungen dämpfte Fed-Chef Jerome Powell. Die Notenbank will dem Preisauftrieb mit ihrer restriktiven Linie Paroli bieten und dabei nach Möglichkeit keine wirtschaftlichen Verwerfungen riskieren. Von Reuters befragte Experten rechneten bei den Arbeitsmarktdaten mit einer weiteren Abkühlung und erwarteten 180.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft – nach 236.000 im März.



Lesen Sie auch zu den Themen Dax und Börse: