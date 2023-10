Dax-Kurs aktuell Dax rutscht ins Minus

Zum Ende einer insgesamt recht starken Woche gibt der Dax am Freitag nochmals Punkte ab. Anleger vermieden es, neue Risiken einzugehen, bevor die Berichtssaison am Freitag in den USA eingeläutet wird. Auch Zinssorgen hemmen weiter. Am Vortag war der Dax am Nachmittag schon moderat ins Minus gedreht. Daran knüpfte er nun mit einem Abschlag von 0,30 Prozent auf 15.379,05 Punkte an. Für den MDax ging es zeitgleich um 0,09 Prozent auf 25.267,85 Zähler bergab und der EuroStoxx bewegte sich mit 0,2 Prozent im Minus.