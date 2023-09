Dax-Kurs aktuell: Dax schließt im Plus

Auf europäischer Ebene kam der EuroStoxx 50 mit 4254,33 Punkten auf ein Plus von 0,40 Prozent. Für den Pariser Leitindex Cac 40 ging es um ein halbes Prozent hoch, während der Londoner FTSE 100 etwas moderater im Plus schloss. In New York behauptete sich der Dow Jones Industrial zuletzt knapp im Plus. An der Nasdaq-Börse gab es dort aber klarere Gewinne.