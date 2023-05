Dax-Kurs aktuell Dax schließt vor der US-Zinsentscheidung mit Plus

03. Mai 2023 , aktualisiert 03. Mai 2023, 18:38 Uhr

Blick auf die deutsche Börse: So entwickelt sich der Dax aktuell. Bild: imago images Bild:

Vor den Leitzinsentscheidungen in den USA am Mittwochabend und im Euroraum am Donnerstag hat sich die Stimmung am deutschen Aktienmarkt wieder etwas aufgehellt.