Dax-Kurs aktuell: Dax schüttelt Israel-Schock ab

Am Aktienmarkt war die Nachrichtenlage am Dienstag übersichtlich. Zwei Aufträge aus der Luftfahrtbranche mit einem Gesamtvolumen von 100 Millionen Euro bescherten den Aktien des Technologiekonzerns Kontron ein Plus von 6,3 Prozent, was den Spitzenplatz im Nebenwerte-Index SDax bedeutete. Kontron wird ab 2024 wesentliche Komponenten eines satellitengestützten Unterhaltungs- und Kommunikationssystems in Flugzeugen mehrerer Airlines installieren.