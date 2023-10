Dax-Kurs aktuell Dax schwächer als erwartet

In Erwartung richtungsweisender Impulse durch die Berichtssaison in Amerika dürften sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Freitag wohl zunächst zurückhalten. Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Am Donnerstag hatte er 0,2 Prozent schwächer bei 15.425,03 Punkten geschlossen. Die hartnäckige US-Inflation schürte bei den Anlegern neue Zinsängste. Im Mittelpunkt stehen die Bilanzen der US-Großbanken JP Morgan, Wells Fargo und Citibank.