Dax-Kurs aktuell Dax sinkt im Zuge des Ukraine-Krieges weiter rasant

Schon am Freitag war der Kurs aufgrund des russischen Angriffs auf das Atomkraftwerk Saporischschja bereits deutlich eingebrochen. Auch wenn der Brand im größten europäischen Atomkraftwerk in der Ukraine gelöscht und keine erhöhte Strahlenbelastung messbar sei, beschwöre der Vorfall am Markt die Angst vor einer nuklearen Katastrophe, schrieb Jochen Stanzl von CMC Markets. „Je länger dieser Krieg dauert, dürften auch die Tage und Wochen mit Minuszeichen an der Frankfurter Börse noch anhalten.“ Die ukrainische Seite sprach von einem Angriff.