Dax-Kurs aktuell: Dax startet etwas schwächer – Aurubis im freien Fall

Der deutsche Leitindex verlor am Freitag zu Eröffnung 0,1 Prozent auf 15.929 Zähler. Der Arbeitsmarktbericht sei so etwas wie die letzte Hürde auf dem Weg zur Zinspause in den USA, sagt Thomas Altmann von QC Partners. Börsianer rechneten mit einer Abkühlung am Arbeitsmarkt. „Und diese Abkühlung ist genau das, was die Fed als Ergebnis ihrer strafferen Geldpolitik sehen möchte.“ Analysten erwarteten im Schnitt 170.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft, nach 187.000 im Juli.