Dax-Kurs aktuell Dax startet im Plus – Hoffnung auf Deal im US-Schuldenstreit

Spekulationen auf eine baldige Einigung im US-Schuldenstreit haben den Dax zum Handelsstart am Freitag ins Plus geschoben. Der deutsche Leitindex gewann in den ersten Minuten 0,4 Prozent auf 15.854 Zähler. Einem Insider zufolge ist die Regierung von Präsident Joe Biden gemeinsam mit Vertretern der Republikaner im Repräsentantenhaus einer Einigung über die Anhebung der Schuldenobergrenze offenbar einen großen Schritt nähergekommen. Sollte sich das bestätigen, dürften die Aktienmärkte vor dem langen Pfingst-Wochenende aufatmen, heißt es in einem Kommentar der LBBW.



In Washington wird seit Wochen über eine Anhebung der Schuldenobergrenze des Bundes von derzeit 31,4 Billionen Dollar gestritten. Ohne eine Einigung droht den USA die Zahlungsunfähigkeit, was Experten zufolge schwere Folgen für die Weltwirtschaft haben könnte.



Zu den größten Gewinnern im Dax zählten Infineon und Covestro, die nach ihren Verlusten vom Vortag mehr als ein Prozent zulegten. Im MDax rutschten die Aktien von ProSiebenSat.1 zur Eröffnung um 4,3 Prozent ab. Das wegen der Rezession schwächelnde Werbegeschäft sorgte bei dem Fernsehkonzern für einen ernüchternden Start ins Jahr. Trotz eines rückläufigen Umsatzes und Gewinns im ersten Quartal bei ProSiebenSat.1 erholten sich die Aktien von ihren zunächst deutlichen Verlusten jedoch. Die Titel des Fernsehkonzerns notierten eine halbe Stunde nach Handelsbeginn kaum verändert. Zeitweise arbeiteten sie sich im MDax sogar 0,4 Prozent ins Plus vor.