Dax-Kurs aktuell: Dax trotz US-Inflationsdaten weiter träge

US-Inflationsdaten haben dem deutschen Aktienmarkt am Mittwoch nur vorübergehend ein klein wenig Schwung verliehen. Der Leitindex Dax blieb unter 16.000 Punkten. Die Inflationsentwicklung in den USA entsprach im April den Erwartungen, die Jahresteuerung sank leicht auf 4,9 Prozent. Der Dax legte am Nachmittag um 0,06 Prozent auf 15.964,41 Punkte zu. Er bewegt sich seit mehr als vier Wochen in einer engen Spanne von rund 400 Punkten.