Der rasche Anstieg der Zinssätze hat es für einige Unternehmen schwieriger gemacht, die von den Banken aufgenommenen Kredite zurückzuzahlen oder zu bedienen, was die Gefahr von Verlusten für die Kreditgeber erhöht, die sich zugleich Sorgen über eine Rezession machen. Zudem haben die Anleihenbestände in den Bilanzen wegen der kräftigen Zinserhöhungen der Zentralbanken an Wert verloren, so dass die Institute Verluste machen, wenn sie die Papiere vor der Endfälligkeit verkaufen. Nach dem Zusammenbruch der SVB und einer weiteren US-Bank in der vergangenen Woche bemühten sich Regulierungsbehörden und Finanzmanager weltweit, Ansteckungsängste zu zerstreuen. Vor allem die Sorge um kleinere Institute hielt sich aber beständig.