Dax-Kurs aktuell Dax verringert Tagesminus dank wohl etwas erholter US-Börsen

Der EuroStoxx 50 gewann 0,78 Prozent auf 4275,98 Punkte. Der französische Cac 40 und der britische FTSE 100 legten in ähnlichem Umfang zu. In New York stieg der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss um 0,6 Prozent.



Der Euro kletterte über die Marke von 1,07 US-Dollar und notierte zuletzt bei 1,0715 Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0702 (Dienstag: 1,0713) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9344 (0,9334) Euro.



Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 2,75 Prozent am Vortag auf 2,77 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,09 Prozent auf 122,80 Punkte. Der Bund-Future stieg um 0,39 Prozent auf 129,93 Punkte.