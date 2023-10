Dax-Kurs aktuell Dax versucht sich an Hürde von 14.800 Punkten

In den Fokus rückte in der neuen Woche auch die US-Notenbank Federal Reserve, die auf eine erneute Zinspause zusteuert. Fed-Chef Jerome Powell signalisierte für den am Mittwoch anstehenden Zinsentscheid, dass der Schlüsselsatz in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent bleiben dürfte. Erstmals seit Beginn der geldpolitischen Straffungsserie im März 2022 könnte die Fed somit auf zwei aufeinander folgenden Sitzungen die Füße still halten. Der Dollar-Index notierte im Vorfeld der Fed-Sitzung leicht schwächer bei 106,45 Punkten. Der Euro lag mit 1,0588 Dollar 0,2 Prozent fester. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte vergangene Woche entschieden, ihre Serie von Zinserhöhungen angesichts einer schwächelnden Konjunktur und rückläufigen Inflationszahlen zu stoppen. Börsenspekulationen auf schnelle Senkungen erteilte sie aber eine klare Absage.