Dax-Kurs aktuell: Dax vor Flut an Firmenbilanzen niedriger erwartet

So bescherte die Flucht von Millionären in sichere Anlagehäfen etwa der Schweizer UBS zu Jahresbeginn Rückenwind und die Großbank konnte bei Reichen und Superreichen von Januar bis März 28 Milliarden Dollar an Neugeldern einsammeln. Zudem schnitt der Lkw-Konzern Daimler Truck dank der starken Nachfrage deutlich besser ab als von Analysten erwartet. Auch Zahlen vom Elektrotechnikkonzern ABB, dem Schweizer Pharmariesen Novartis, dem Lebensmittel-Weltmarktführer Nestle und der spanischen Großbank Santander nehmen Investoren unter die Lupe.