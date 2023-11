Dax-Kurs aktuell Dax vor US-Inflationsdaten robust

Am Rohölmarkt vertrieb ein Bericht der Opec unterdessen die Sorgen der Investoren über die schwächelnde Nachfrage in den USA und China. „Der monatliche Ölmarktbericht der Opec schien sich gegen Nachfragesorgen zu wehren und verwies auf eine übertrieben negative Stimmung in Bezug auf die chinesische Nachfrage“, sagte Craig Erlam, Marktanalyst bei Oanda. Zugleich erhöhte die Opec ihre Prognose für das Wachstum der weltweiten Ölnachfrage im Jahr 2023 leicht und blieb bei ihrer relativ hohen Prognose für 2024. Die Preise für das Nordseeöl Brent und das US-Öl WTI zogen daraufhin um jeweils gut ein Prozent auf 82,40 Dollar beziehungsweise 78,10 Dollar je Fass an.