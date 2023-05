Dax-Kurs aktuell: Dax weiterhin knapp unter 16.000 Punkten

Der MDax beendete den Handel am Freitag 1,12 Prozent höher auf 27.619,30 Zählern. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 1,25 Prozent auf 4340,43 Punkte, und auch an den Länderbörsen in Frankreich und Großbritannien ging es aufwärts. In den USA gewann der Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss 1,1 Prozent. Die Nasdaq-Indizes legten sogar noch etwas kräftiger zu.