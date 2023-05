Dax-Kurs aktuell: Dax zum Start am Freitag höher erwartet

Am Donnerstag hatte er nach der Zinsentscheidung der EZB ein halbes Prozent tiefer bei 15.734 Punkten geschlossen. An der Wall Street belasteten anhaltende Sorgen um den US-Bankensektor die Stimmung. Die wichtigsten Indizes gingen im Minus aus dem Handel.



Am Freitag stehen die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten für April im Rampenlicht. Von Reuters befragte Experten rechnen mit einer weiteren Abkühlung und erwarten 180.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft – nach 236.000 im März. Die Privatwirtschaft hatte nach Daten des Personaldienstleisters ADP im vergangenen Monat mit 296.000 neuen Stellen unerwartet viele Jobs geschaffen.



Bei den Unternehmen legt der Sportartikelhersteller Adidas seine Zahlen für das erste Quartal vor. Der neue Adidas-Vorstandschef Björn Gulden hat die Investoren bereits auf ein „Übergangsjahr“ und den drohenden ersten Verlust seit mehr als drei Jahrzehnten eingestellt. Doch die Investoren hoffen auf erste Anzeichen, dass Adidas wie der Lokalrivale Puma in China die Wende geschafft hat und auf dem einst lukrativen Markt wieder wächst.