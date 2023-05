Dax-Kurs aktuell: Dax zum Start höher erwartet

Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Donnerstag hatte er 0,3 Prozent schwächer bei 15.793,80 Punkten geschlossen. An der Wall Street gingen die wichtigsten Indizes uneinheitlich aus dem Handel. Die Investoren waren hin- und hergerissen zwischen Konjunkturängsten, Sorgen um den anhaltenden US-Schuldenstreit und der Hoffnung auf einen Boom im Technologiesektor.



Im Mittelpunkt bleiben am Freitag die Verhandlungen über eine Erhöhung der US-Schuldenobergrenze. Einem Insider zufolge ist die US-Regierung von Präsident Joe Biden gemeinsam mit Vertretern der Republikaner im Repräsentantenhaus einem Deal einen großen Schritt nähergekommen.



Dem Finanzministerium in Washington zufolge droht den USA ohne eine Einigung ab dem 1. Juni die Zahlungsunfähigkeit. Bei den Unternehmen legt der Medienkonzern ProSiebenSat.1 Zahlen für das erste Quartal vor. Die Rezession in Deutschland dürfte für schwache Werbeumsätze gesorgt haben.