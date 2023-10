Dax-Kurs aktuell: Dax zur Eröffnung höher erwartet – US-Inflation im Blick

Die Fed will bei ihrem nächsten Schritt im Kampf gegen die Inflation verstärkt auf die Datenlage achten, statt sich bei den möglichen weiteren Zinserhöhungen an einem festgelegten Plan zu halten. Die Anleger behalten auch die Lage im Nahen Osten im Blick. Bundeskanzler Olaf Scholz gibt am Morgen im Deutschen Bundestag eine Regierungserklärung zu den jüngsten heftigen Kämpfen im Nahen Osten ab. Zudem kommen die Verteidigungsministerinnen und Verteidigungsminister der 30 Nato-Staaten in Brüssel zu internen Beratungen zusammen.