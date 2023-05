Dax-Kurs aktuell: Dax zur Eröffnung höher erwartet – Zahlenflut im Fokus

Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge inmitten einer Flut an Firmenbilanzen höher starten. Zum Wochenanfang war der deutsche Leitindex zunächst erneut bis dicht an die 16.000-Punkte-Marke herangepirscht, bevor Gewinnmitnahmen ihn um 0,1 Prozent auf 15.953 Zähler gedrückt hatten.



Anleger müssen eine Reihe von Quartalszahlen verdauen. So hat etwa Daimler Truck im ersten Quartal dank hoher Nachfrage und besserer Versorgung mit Halbleitern deutlich mehr Gewinn erzielt. Dagegen ist der Gesundheitskonzern Fresenius mit einem deutlichen Ergebnisrückgang ins Jahr gestartet. Einblick in die Bücher gewähren unter anderen auch der Auto- und Industriezulieferer Norma sowie der Düngemittel- und Salzhersteller K+S.



Auf der Konjunkturseite warten Investoren auf die US-Inflationszahlen am Mittwoch und erhoffen sich daraus Rückschlüsse auf das Ende des Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank Fed. Zudem treiben Investoren die vorgelegten chinesischen Außenhandelszahlen um, die eine Abkühlung des globalen Wachstums signalisieren.