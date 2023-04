Dax-Kurs aktuell: Dax zur Eröffnung höher erwartet

Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Donnerstag hatte er trotz einer Reihe ermutigender Quartalszahlen kaum verändert bei 15.800,45 Zählern geschlossen. An der Wall Street feierten die Anleger dagegen die Ergebnisse der Facebook-Mutter Meta und anderer Schwergewichte. Die wichtigsten Indizes gingen deutlich fester aus dem Handel. Im Fokus stehen zum Wochenschluss erneut eine Reihe von Bilanzen aus dem In- und Ausland.