Dax-Kurs aktuell Dax zur Eröffnung kaum verändert erwartet - Israel im Blick

Am Freitag hatte er 1,6 Prozent tiefer bei 15.186,66 Punkten geschlossen. Die Eskalation der heftigen Kämpfe im Nahen Osten machte die Anleger zunehmend nervös. Die Geopolitik bleibt auch zum Wochenauftakt im Mittelpunkt. US-Außenminister Antony Blinken reist am Montag erneut zu Gesprächen nach Israel. Der US-Chefdiplomat war bereits am Donnerstag dort und bereiste seither mehrere Länder in der Region.