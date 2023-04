Dax-Kurs aktuell: Dax zur Eröffnung niedriger erwartet

Im Fokus hatten die Anleger zudem Mercedes-Benz. Der Autobauer hat dank hoher Preise und mehr Absatz im ersten Quartal besser verdient als am Finanzmarkt erwartet worden war. Der Dax-Konzern veröffentlichte am Donnerstagabend per Pflichtmitteilung seine vorläufigen Zahlen. Bei den Konjunkturdaten standen unter anderem die Einkaufsmanagerindizes für Deutschland und die Euro-Zone im Terminkalender.