Dax-Kurs aktuell: Dax zur Handelseröffnung kaum verändert

Der deutsche Leitindex schloss am Abend 0,23 Prozent tiefer bei 15.425,03 Punkten. Zuvor hatte der Dax in den vergangenen beiden Handelstagen noch mehr als zwei Prozent gewonnen; die Anleger trieb die Hoffnung auf ein Ende im Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank Fed. Doch weil die Inflation in den USA nach den Daten vom Donnerstag weitgehend stabil blieb, halten einige Marktbeobachter eine weitere Zinsanhebung durch die Fed in diesem Jahr wieder für möglich.