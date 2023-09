Dax-Kurs aktuell: Europäische Börsen nach Talfahrt auf Stabilisierungskurs

Dazu trägt auch die schwelende Immobilienkrise in China bei, in deren Zentrum der hochverschuldete Bauträger China Evergrande steht. Weitere Zweifel am Fortbestand des weltweit am höchsten verschuldeten Immobilien-Entwicklers schürte am Mittwoch ein Bericht der Agentur Bloomberg, demzufolge der Chef Hui Ka Yan unter polizeiliche Überwachung gestellt worden sei. Die Hintergründe seien nicht klar. Reuters konnte den Bericht nicht sofort überprüfen. Evergrande-Aktien büßten erneut rund 19 Prozent ein. Es sei sehr wahrscheinlich, dass das Unternehmen bei der Umschuldung scheitere, und bei negativem Eigenkapital könnte Evergrande in die Insolvenz gehen, teilten die Experten vom Broker UOB Kay Hian mit.