Dax-Kurs aktuell: Europas Anleger ziehen die Köpfe ein

Der Dax gab am Dienstag in der Spitze um 0,4 Prozent auf 15.795 Punkte nach; der EuroStoxx50 rutschte um bis zu 0,9 Prozent auf 4364 Zähler ab. Nach dem starken Abfluss von Kundeneinlagen bei der US-Krisenbank First Republic gerieten Kreditinstitute erneut unter Druck. "Diejenigen, die an die Bankenkrise bereits einen Haken gemacht haben, könnten das zu früh getan haben", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners.