Dax-Kurs aktuell: Europas Börsen kommen kaum vom Fleck

Der deutsche Leitindex Dax notierte am Montagvormittag knapp im Plus bei 15.972 Punkten. Sein europäisches Pendant, der EuroStoxx50, ebenfalls geringfügig fester bei 4346 Zählern. Nach dem überraschend robusten US-Arbeitsmarktbericht von Freitag warteten die Investoren auf weitere Impulse, die Hinweise zur Lage der globalen Wirtschaft und auf die nächsten Zinsschritte der US-Notenbank Fed geben könnten. „Zwar haben viele US-Unternehmen mit Sparprogrammen auf die sich verschlechternden Finanzierungsbedingungen und eine schwächere Nachfrage reagiert und Mitarbeiter entlassen“, sagte Jürgen Molnar, Stratege vom Broker RoboMarkets. „Noch aber spiegelt sich dieses nicht in den Daten wieder und gibt so den Anlegern weiterhin Rätsel auf, wie die Geldpolitik auf diese Entwicklung reagieren wird.“