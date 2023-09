Dax-Kurs aktuell: EZB-Geldpolitik sorgt für Befreiungsschlag im Dax

Unter den Einzelwerten machte sich am Aktienmarkt der große Verfallstag bemerkbar, an dem die Kurse üblicherweise stark schwanken. Investoren wollen die Preise derjenigen Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung bewegen. Am so genannten Hexensabbat werden an den Terminmärkten Futures und Optionen auf Indizes sowie Optionen auf einzelne Aktien fällig. Einen guten Lauf erwischten zum Wochenschluss Rheinmetall, die im Dax mit einem Plus von 2,4 Prozent zu den größten Gewinnern zählten. Die Lufthansa beteiligt sich an einem Konsortium mit Rheinmetall zur Fertigung und Wartung von Teilen des Lockheed-Kampfjets F-35. Lufthansa notierten im MDax 1,4 Prozent fester.