Dax-Kurs aktuell: Fed-Entscheid stimmt Dax-Anleger optimistisch

Tags zuvor war der Dax im frühen Handel zunächst mit 16.011 Punkten auf einen neuerlichen Höchststand seit Januar 2022 nach oben gelaufen. Letztlich nahmen die Anleger nach 15 Prozent Kursplus seit Jahresbeginn jedoch Gewinne mit. Am Mittwoch gehörte die Aufmerksamkeit am Markt zunächst zahlreichen Quartalsberichten, bevor am Abend die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve in den Fokus rückt. Nach kräftigen Erhöhungen seit März 2022 wird an den Märkten nun mit nur noch einer Anhebung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet.