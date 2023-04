Dax-Kurs aktuell Konjunktursorgen dämpfen Kauflaune der Dax-Anleger

An der Pariser Börse glänzten die Anteilsscheine von EssilorLuxottica nach einem Umsatzsprung im ersten Quartal. Das Ende der strikten Corona-Auflagen in China sorgte für eine Erholung der Geschäfte in der Region Asien-Pazifik. Die Titel Ray-Ban-Herstellers legten in der Spitze um 7,3 Prozent auf 188,28 Euro zu und markieren damit den höchsten Stand seit Januar 2022. China dürfte zum neuen Zugpferd für die Branche werden, kommentierte Oldenburger von CMC Markets. Auch die Luxuskonzerne Hermes und LVMH profitierten zuletzt von einer kräftige Nachfrage in China.



