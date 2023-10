Dax-Kurs aktuell: Kursplus von Adidas begrenzt Dax-Verlust

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss mit plus 0,06 Prozent auf 4152,32 Punkten. Moderat nach oben ging es auch an der Börse in Paris, während in London der Zuwachs mit 0,6 Prozent etwas größer war. In den USA notierte der Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsende kaum verändert, der technologielastige Nasdaq 100 gab moderat nach.