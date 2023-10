Dax-Kurs aktuell: Nahost-Konflikt drückt Dax ins Minus – Sartorius im Aufwind

Für Zurückhaltung sorgte zudem der ungewissen Zinspfad in den USA. Investoren rätseln derzeit, ob die Währungshüter dieses Jahr nochmals an der Zinsschraube drehen werden. Der Fokus richtet sich daher auf US-Notenbankchef Jerome Powell, der sich beim Economic Club of New York zum Wirtschaftsausblick äußern will.