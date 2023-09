Dax-Kurs aktuell: Schwache China-Daten drücken Dax – Finanzwerte fallen

Der Dax verlor im frühen Handel 0,7 Prozent auf 15.720 Punkte. Auf die Stimmung drückte, dass Chinas Dienstleistungssektor im August so langsam gewachsen ist wie seit acht Monaten nicht mehr. „Damit treten die noch gestern gefeierten Unterstützungsmaßnahmen am Immobilienmarkt schon heute wieder in den Hintergrund“, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. China bleibe im Moment ein volatiler Aktienmarkt. „Und solange die Nachrichtenlage so schnell wechselt, wird sich daran nichts ändern.“ Nach der Feiertagspause an der Wall Street dürften am Nachmittag zumindest wieder frische Impulse aus den USA kommen, nachdem die Handelsumsätze zum Wochenstart sehr dünn geblieben waren.