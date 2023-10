Dax-Kurs aktuell: Unsichere Nahost-Lage drückt Aktienmärkte – Ölpreise steigen

Viele Anleger stellten sich auf einen lang anhaltenden Konflikt in Nahost ein und stiegen bei Rüstungswerten ein. Die Aktien von Rheinmetall, BAE Systems und Thales kletterten um bis zu sechs Prozent. Der Militärsoftware-Spezialist Hensoldt steuerte mit einem Plus von zeitweise 13 Prozent auf den größten Tagesgewinn seit gut eineinhalb Jahren zu, kurz nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Aus den Depots flogen dagegen die Papiere von Airlines. Wegen der Kämpfe in Israel fliegen zahlreiche Fluggesellschaften ihre dortigen Ziele vorerst nicht mehr an. Außerdem droht ein Anstieg der Treibstoffpreise, die für Fluggesellschaften ein großer Kostenfaktor sind. Die Aktien von Lufthansa, Air France-KLM und der British Airways-Mutter IAG verloren zwischen 3,7 und 5,5 Prozent. Bei den Papieren der israelischen Fluggesellschaft El Al fiel das Minus mit 1,7 Prozent geringer aus. Sie waren allerdings bereits am Sonntag um fast 17 Prozent eingebrochen.