Dax-Kurs aktuell: US-Daten mindern Zinsangst und schieben Aktienmarkt an

Der deutsche Ifo-Index signalisierte am Freitag mit dem vierten Rückgang in Folge, dass die Stimmung in der deutschen Wirtschaft gedämpft bleibt. Der Landesbank Helaba zufolge stehen die Zeichen auf konjunkturelle Flaute. Nach Ansicht des Ökonomen Ralf Umlauf ist es „sehr wohl an der Zeit, darüber nachzudenken, ob zumindest eine Zinspause der EZB angemessen ist“. Powells Kollegin Christine Lagarde von der EZB wird erst nach dem europäischen Börsenschluss in Jackson Hole sprechen.