Dax-Kurs aktuell: US-Zinsaussichten drücken Dax ins Minus

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte am Donnerstag starke Signale gesendet, dass sie tatsächlich am Ende ihrer Zinsanhebungen angelangt sein könnte. An den Kapitalmärkten wurde dies mit Erleichterung aufgenommen. Am Freitag brachte der Dax ein Plus von 0,56 Prozent über die Ziellinie. 15.893,53 Punkte bescherten dem deutschen Leitindex auf Wochensicht ein Plus von knapp einem Prozent.