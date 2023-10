Dax-Kurs aktuell: Wochengewinne schrumpfen deutlich

Zum Ausklang einer bisher guten Woche lässt der Dax am Freitag ordentlich Federn. Anleger gingen aus dem Risiko, während die Berichtssaison in den USA von Banken eingeläutet wurde. Zuletzt gab der deutsche Leitindex um 0,73 Prozent auf 15.312,24 Punkte nach. Für den MDax ging es um 0,82 Prozent auf 25.082,63 Zähler bergab und der EuroStoxx bewegte sich mit 0,7 Prozent im Minus. In New York zeichnete sich derweil ein Auftakt ohne viel Bewegung ab.