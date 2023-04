Dax-Kurs aktuell: Zins- und Konjunktursorgen drücken DAX

Der Dax ist nach den jüngsten Gewinnen kraftlos in die neue Woche gestartet. Der deutsche Leitindex schloss am Montag 0,11 Prozent tiefer bei 15 863,95 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel notierte am Ende 0,05 Prozent niedriger bei 27.728,77 Zählern.