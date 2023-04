Dax-Kurs aktuell: Zins- und Konjunktursorgen setzen Aktienmärkten zu

Die Verunsicherung setzte den Ölpreisen zu. Die Nordsee-Rohölsorte Brent und die leichte US-Sorte WTI verbilligten sich um jeweils rund ein halbes Prozent auf 81,33 und 77,66 Dollar pro Barrel (159 Liter). Auch Industriemetalle wie Zink, Blei, Zinn, Nickel und Aluminium verloren zwischen 0,6 und 1,2 Prozent. Grund seien vor allem Zins- und Rezessionsängste nach durchwachsenen US-Wirtschaftszahlen und enttäuschenden Geschäftsergebnissen von Netflix und Tesla in der vergangenen Woche, sagte Analystin Tina Teng vom Broker CMC Markets. Der Nachfrage habe auch die jüngste Erholung der US-Devise zugesetzt, die die in Dollar gehandelten Rohstoffe teurer für Investoren in anderen Währungsräumen machen.