Dax-Kurs heute: Anleger gehen vor Fed-Entscheid in Deckung

In den USA fiel die Reaktion der Investoren nach den mit Spannung erwarteten US-Tech-Bilanzen vom Dienstagabend uneinheitlich aus. Die Titel der Google-Mutter Alphabet sprangen vor Handelsstart an der Wall Street am Mittwoch um 6,3 Prozent in die Höhe. Die Google-Mutter erlöste im zweiten Quartal 74,6 Milliarden Dollar, die Experten waren im Schnitt von 72,8 Milliarden ausgegangen. Die Aktien von Microsoft büßten dagegen 3,5 Prozent ein. Microsoft hatte zwar die Erwartungen leicht übertroffen. Analysten zufolge waren die Anleger allerdings von einer größeren Überraschung ausgegangen.



