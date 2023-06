Dax-Kurs heute Dax baut anfängliche Gewinne wieder ab

Anhaltende Sorgen um die globale Konjunktur haben die Anleger an den Aktienmärkten am Dienstag vorsichtig gestimmt. Der deutsche Leitindex Dax baute am Vormittag seine anfänglichen Gewinne wieder ab und notierte knapp im Minus bei 15.792 Punkten. Sein europäisches Pendant, der EuroStoxx50, blieb kaum verändert bei 4279 Zählern. In den USA schob die Erwartung wichtiger Wirtschaftszahlen im weiteren Tagesverlauf die Börsen dagegen etwas nach vorne. Die Futures für die wichtigsten Wall-Street-Indizes lagen leicht im Plus.