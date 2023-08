Dax-Kurs heute: Dax bleibt von US-Inflationsdaten unbeeindruckt

Nach zwischenzeitlich höheren Gewinnen behauptete der deutsche Leitindex am Ende ein Plus von 0,49 Prozent auf 15.852,58 Punkte. Damit kehrte er in seine vorangegangene Konsolidierungsspanne zurück. Am Dienstag war er noch unter wichtige Unterstützungen gefallen. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verabschiedete sich zur Wochenmitte 0,41 Prozent höher mit 28 026,16 Punkten aus dem Handel. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,66 Prozent hoch. In Paris und London schlossen die nationalen Indizes ebenfalls mit Gewinnen. Der New Yorker Dow Jones Industrial sank hingegen zum europäischen Handelsende um 0,4 Prozent.