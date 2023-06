Dax-Kurs heute: Dax entfernt sich vom Allzeithoch

Die Sorge vor einer schwächeren China-Nachfrage lastete auch auf Aktien aus dem Chemiesektor. Der europäische Branchenindex verlor rund ein Prozent. Dax-Schlusslicht waren Covestro mit minus 3,5 Prozent, Evonik und Wacker Chemie fielen um bis zu 2,8 Prozent. „Die schwachen China-Daten lasten auf dem Sektor. Zudem steigen die europäischen Gaspreise stark an, was die Stimmung drücken könnte“, sagte ein Händler.



In London standen die Aktien von Informa mit einem Plus von 3,3 Prozent an der Spitze des Leitindex FTSE. Die britische Eventagentur hob ihre Jahresprognosen an, nachdem sich die Veranstaltungsbranche deutlich von ihrem pandemiebedingten Einbruch erholt hat. Anleger bejubelten die Rückkehr in die Gewinnzone von Asos. Die Aktien des Online-Modehändlers schnellten in London um 16,5 Prozent nach oben. Damit steuerten sie auf ihren größten Tagesgewinn seit sechs Monaten zu. Ein besser als befürchtet laufendes Geschäft von H&M hob die Aktien in Stockholm um mehr als sechs Prozent auf ein Sieben-Wochen-Hoch von 154,68 Kronen. Die Verkäufe im Juni seien gut gestartet, teilte der schwedische Textilriese mit.



Lesen Sie auch zu den Themen Dax und Börse: