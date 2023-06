Dax-Kurs heute Dax erreicht neues Rekordhoch – Anleger setzen auf Zinspause der Fed

Die Aussicht auf eine Zinspause der US-Notenbank lässt die Dax-Anleger neue Rekorde jagen. Der deutsche Leitindex sprang am Mittwoch in der Spitze um 0,7 Prozent auf ein Allzeithoch von 16.336,27 Punkten. Der EuroStoxx50 legte um 0,7 Prozent auf 4378 Zähler zu. An der Wall Street zeichnete sich am Nachmittag ebenfalls eine höhere Eröffnung ab. Nach dem überraschend deutlichen Rückgang der US-Inflation rechneten Börsianer fest damit, dass die US-Notenbank die Zinsen am Abend in der Spanne von 5,00 bis 5,25 Prozent belassen wird. Auch die Erzeugerpreise stiegen im Mai deutlich langsamer. „Die Inflation in den USA kühlt sich weiter ab und macht damit den Weg frei für die erste Pause nach 15 Monaten Zinserhöhungszyklus der Federal Reserve“, fasste Konstantin Oldenburger, Marktanalyst von CMC Markets, zusammen. Das treibe die Aktienmärkte an.