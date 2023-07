Dax-Kurs heute: Dax klettert auf Rekordhoch

Die anstehenden Konjunkturdaten dies- und jenseits des Atlantiks dürften vor allem auf die Frage hin abgeklopft werden, ob und wie stark die Fed beziehungsweise EZB in den kommenden Monaten noch an der Zinsschraube drehen werden. Obwohl Fed-Chef Jerome Powell auch nach der elften Zinserhöhung betonte, sich alle Optionen offen halten zu wollen, setzen viele Investoren inzwischen darauf, dass der Zinsgipfel in den USA bereits erreicht ist. Die Währungshüter hoben den geldpolitischen Schlüsselsatz am Mittwoch um einen Viertel Prozentpunkt an – auf die neue Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. „Für einen weiteren Zinsschritt im September wäre wohl eine unerwartete Beschleunigung der Inflation nötig“, meinen die Commerzbank-Analysten Bernd Weidensteiner und Christoph Balz in einem Kommentar. Zuletzt hatten sinkende Energiepreise dafür gesorgt, dass die US-Teuerungsrate im Juni um einen vollen Punkt auf 3,0 Prozent zurückging – der niedrigste Wert seit mehr als zwei Jahren. Die Zentralbank strebt 2,0 Prozent an, die nun allmählich in Sichtweite kommt.